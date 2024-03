LIVE ab 17 Uhr: WAC muss gegen den SCR Altach ran

Der WAC hat zuletzt zwei 1:1-Remis in Folge geholt, eines davon gab es vor nicht ganz drei Wochen in Wolfsberg gegen Altach. Davor hatte es im Oktober in Altach nach 90 Minuten 0:0 geheißen. Auch gegen die WSG reichte es vor der Länderspielpause nicht zu einem vollen Erfolg. „Die Jungs waren nach dem Spiel gegen die WSG Tirol sehr selbstkritisch und unzufrieden. Das hat mir sehr gut gefallen und zeigt, dass sie hungrig sind“, sagte Trainer WAC-Trainer Manfred Schmid. „Wir wollen jetzt ein anderes Gesicht zeigen als in den letzten beiden Spielen – wir können es besser, aber wir müssen es jetzt auch zeigen.“