Endlich! Jetzt kennt der KAC den Finalgegner

Was für ein Krimi! Salzburg rang Bozen in Spiel sieben im Semifinale mit 3:2 in der Overtime nieder. Das Siegestor schoss Nikolai Meyer in Minute 62. In der regulären Spielzeit waren die Bullen nach 52 Minuten schon 1:2 zurück gelegen – aber nur 83 Sekunden später besorgte Bourke das wichtige 2:2. In der Verlängerung hatte dann Meyer den großen Auftritt.