30-Grad-Marke könnte diese Woche geknackt werden

Nachdem mit dem Südföhn in der vergangenen Woche auch eine große Wolke Saharastaub vom afrikanischen Kontinent in unser Land gekommen ist, sorgen neben dem Wetterphänomen nun auch die extrem hohen Temperaturen in Österreich für Aufregung. Schon am Karsamstag wurde zum ersten Mal in diesem Jahr die 25-Grad-Marke erreicht. Zwei Tage später – am Ostermontag – wurden an der Hohen Warte in Wien sogar schon 28,5 Grad gemessen.