„Kein Aprilscherz“: 28 Grad in Österreich gemessen

„Das ist kein Aprilscherz“, beteuert die Österreichische Unwetterzentrale (uwz) am Ostermontag. Nachdem am Karsamstag bereits die 25-Grad-Marke in Österreich geknackt wurde, misst die Zentrale aktuell im Tullnerfeld 28 Grad. Das ist somit schon der zweite Sommertag in diesem Jahr.