Wütender Sturm beendete Frühlingswetter zu Ostern

Zu viel Wind für Surfer

Und in Seewalchen am Attersee geriet offenbar ein Windsurfer in Not: Wasserrettung und Feuerwehr wurden alarmiert, weil sich der Sportler am Wasser nicht mehr selbstständig auf sein Surfbrett hieven konnte. Grund war laut Auskunft der Feuerwehr Seewalchen vermutlich der Sturm. Der Surfer blieb unverletzt.