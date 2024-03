Mädchen (8) ermordet – Selbstjustiz an Tätern

Keine Straffreiheit für wütenden Mob

Während die Frau an ihren Verletzungen starb, ist der Zustand der Männer laut Medienberichten stabil. Sie würden derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Die Generalstaatsanwaltschaft teilte unterdessen mit, einen Verdächtigen festgenommen zu haben. Straffreiheit lasse die Regierung nicht zu, stellte die Gouverneurin klar. Daher wird nun auch der Mord an der Frau untersucht, die an der Entführung und dem Mord des Mädchens beteiligt gewesen sein soll.