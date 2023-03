Mexiko: 14-Jähriger soll 8 Menschen getötet haben

In Mexiko soll ein 14-Jähriger an der Ermordung von acht Menschen beteiligt sein. Die Polizei wirft ihm vor, mit einem weiteren Tatverdächtigen im Jänner auf die Gäste einer Geburtstagsfeier geschossen zu haben. In Mexiko sind laut Expertinnen und Experten wohl zahlreiche Minderjährige kriminell organisiert.