KAC-Zauberlehrlinge stehen vor der Meisterprüfung

Positives Gefühl in Kabine

Doch Cheftrainer Furey bleibt wie gewohnt geerdet. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nicht zurück und nicht weit nach vorne blicken. Aber könnte ich nicht stolzer sein“, sagt der 48-jährige Kanadier, der mit dem Amerikaner Fischer ein positives Gefühl in die Kabine bringen konnte.