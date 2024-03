Termin fix! Pläne um Mega-Show im Stadion enthüllt

Der „Big Air“-Weltcup im Klagenfurter Stadion ist terminisiert! Neben sportlichen Höchstleistungen von Anna Gasser und Co. sind auch musikalische Top-Acts dabei. Auch für das Freiluft-Derby, das Damen-Skispringen in Villach und den Nachtslalom der Ski-Herren in Bad Kleinkirchheim sind die Entscheidungen gefallen.