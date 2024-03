Finale! KAC erkämpft sich den Sweep über Pustertal

Die Pustertaler starteten ins Spiel wie die Feuerwehr, drückten von der ersten Sekunde. Goalie Dahm musste in Minute drei auch gegen Ege und Catenacci retten. Aber dann brachte KAC-Verteidiger Clemens Unterweger die Halle in Bruneck erstmals zum Schweigen. Mit einem Traum-Haken versetzte er im Konter Verteidiger Stanton und traf durch die Beine von Goalie Smith. Damit waren die Gäste in der Partie, kontrollierten das Geschehen. Kraus (12.) und Schwinger (13.) scheiterten noch an Goalie Smith.