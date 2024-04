Villach sucht neuen Magistratsdirektor

Kritik an Brauerei-Abbau

Die Entscheidung der Brau Union, die Villacher Brauerei abzuspecken und 28 Mitarbeiter abzubauen sorgte für Kritik bei den Mandataren. Bürgermeister Günther Albel forderte großzügige Maßnahmen für die teils langjährigen Mitarbeiter ein. Er gab außerdem zu bedenken, dass der Konzern sich auf die Suche nach einem fünf Hektar großen Grundstück für seine Logistik machen würde. Man müsse sich überlegen, wie man dem Eigentümer künftig gegenübertreten will. „Was nicht in Villach gebraut wird, sollte auch nicht so benannt werden dürfen“, so Stadtrat Christian Pober, der das Villacher Bier nicht mehr als Villacher Marke erkennen will, wenn es in Puntigam gebraut werden.