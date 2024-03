So hungrig war KAC-„Hexer“ Dahm lange nicht

KAC-Goalie Sebastian Dahm führt wieder einmal alle Statistiken an, ist auch im Halbfinale gegen Pustertal ein Erfolgsgarant. Nach dem 3:1-Heimsieg am Sonntag haben die Rotjacken am heutigen Dienstag in Bruneck den ersten Matchpuck – Postmas neu geborene Tochter Piper soll dabei Glück bringen.