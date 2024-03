Rot-Weiß-Rot war beim KAC der Trumpf fürs Finale

Ganahl als Play-off-Knipser

Was den Erfolg noch spezieller macht? Dass beim KAC die Österreicher der große Trumpf des Finaleinzugs waren. So haben Manuel Ganahl (fünf Tore), Lukas Haudum, Niki Kraus (je vier) und Co. 28 von 36 Treffern in den Play-offs erzielt – das macht eine fantastische Quote von 78 Prozent!