Auch heikle Passagen zur Corona-Impfung geschwärzt

Neuer Anlauf für Corona-U-Ausschuss?

Wer also „Corona-Aufdeckung“ will, der solle im Herbst FPÖ wählen – wohl ein Vorgeschmack auf den Nationalratswahlkampf, der uns heuer bevorsteht. Nachgefragt bei den Blauen, heißt es gegenüber krone.at, dass es durchaus auch hierzulande vergleichbare Protokolle gebe, die offengelegt werden müssten. Der Bevölkerung sei vorsätzlich Angst gemacht worden („Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist“), um die Impfung zu bewerben, so der Tenor der FPÖ - die einen Corona-U-Ausschuss fordert, mit entsprechenden Anträgen aber bereits zweimal im Parlament abblitzte.