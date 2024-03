Deutsche veröffentlichen Corona-Akt, aber zensiert

Widersprüche zwischen Einschätzung und Handeln

Diese und andere Einschätzungen wie Risikobewertungen können in den Protokollen nachgelesen werden. Dabei zeigen sich teils Widersprüche zwischen den Empfehlungen und dem tatsächlichen Handeln. In einem Dokument ist etwa vom Ende der Herdenimmunität durch die Impfung die Rede, gleichzeitig wurde die Impfung aber weiterempfohlen, auch eine Pflicht wurde im Bundestag diskutiert. „(...) Nun weiß man: Selbst das RKI hatte Zweifel an Impfstoffen, Lockdowns und Maskenpflicht“, kommentierte der Wissenschaftler Christoph Lütge, der bis 2021 im Bayerischen Ethikrat war.