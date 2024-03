Warum man am Karfreitag keinesfalls tanken sollte

Wenn irgendwie möglich, rät der Autoklub dazu, nicht am Karfreitag zu tanken. Denn Sprit kostet zwischen 3,5 und 5,5 Cent mehr als am Ostersonntag oder Ostermontag, zeigt ein Vergleich der österlichen Treibstoffpreise in den vergangenen vier Jahren. Zwar wird Sprit generell gegen Ende der Woche teurer, doch der Karfreitag sticht noch einmal heraus. Lässt es sich einrichten, sollte man daher lieber an einem anderen Tag die Tankstelle aufsuchen.