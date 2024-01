Tanken in Slowenien & Kroatien wird wieder teurer

Preiserhöhung betrifft in Kroatien alle Tankstellen

In Kroatien kommt es am Dienstag ebenfalls zu einer genau festgelegten Preissteigerung, die - anders als in Slowenien - an allen Tankstellen des Landes gilt. Normalbenzin verteuert sich um 4 Cent auf 1,42 Euro pro Liter, Diesel steigt um 5 Cent auf 1,43 Euro, wie die kroatische Regierung mitteilte. Die Preise gelten in beiden Ländern für die nächsten zwei Wochen.