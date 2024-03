Besucher wollten mit Messer und Äxten ins Rathaus

Erste Bilanz der Sicherheitsschleusen im Neuen Rathaus in Linz: Insgesamt passierten in den vergangenen neun Monaten knapp 120.000 Bürger die Sicherheitsschleusen beim Eingang. Das sind durchschnittlich etwa 1000 Besucher pro Tag, bei Veranstaltungen sind es noch mehr. Was so mancher Gast in den Taschen hat, ist fast nicht zu glauben.