Sorge um die finanzielle Zukunft von Winden wächst

Alternative Angebote

SPÖ-Bürgermeister Erwin Preiner beruhigt allerdings: Es bestehe kein Grund zur Sorge. Winden am See werde auch in Zukunft weiterexistieren, was den Finanz- und Wirtschaftsbereich betreffe. Es seien herausfordernde Zeiten, die Gemeinde werde die Zahlungen aber im Juni begleichen. Auch hinsichtlich der Banken gebe es alternative Angebote, die man derzeit bewerte. Mehr könne er nicht dazu sagen. Anfang April soll es eine Entscheidung im Gemeinderat geben.