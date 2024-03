In den Reisebüros laufen jetzt die Telefone heiß

Angebotener Ersatzflug ist erst drei Tage später

Einige Beispiele: Eine Gruppe aus 14 Reisenden wäre ursprünglich am Donnerstagabend von Amsterdam heimgeflogen, muss jetzt einen Flug gleich in der Früh nehmen. Ein Rückflug aus Bologna am Donnerstag wurde ebenfalls gestrichen, der von der AUA angebotene Ersatzflug geht allerdings erst am Sonntag. Und statt eines Direktflugs von Valencia nach Wien am Freitag, muss eine Kundin einen Tag länger warten und „darf“ dann mit einem Zwischenstopp in Frankfurt heimfliegen. Aber auch Fernreisen sind betroffen. So wurde der Flug von Bangkok nach Wien gestrichen, er hebt erst einen Tag später ab.