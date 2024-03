Tödliche Hundeattacke: Zwei Zellen für Frauerl

In Freiheit warten auf Fußfessel-Entscheidung

Doch der Anwalt hofft ohnehin, dass seine Mandantin, die wegen grob fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden war, die Haft daheim mit Fußfessel absitzen kann. Rechtlich ist das bei Verurteilungen unter einem Jahr „scharf“ möglich. „Den Antrag auf Fußfessel kann man erst nach Erhalt der Haftantrittsaufforderung einbringen“, erklärt Wohlmacher, der nun an diesem Antrag arbeitet. Sobald dieser eingebracht ist, hemmt er den Strafantritt, wie es im Juristendeutsch heißt. Übersetzt: Die Verurteilte darf dann in Freiheit abwarten, wie über die Fußfessel entschieden wird.