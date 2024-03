US-Gericht verhandelt über Abtreibungspille

Laut der US-Arzneimittelbehörde FDA ist Mifepristone ein zuverlässiges Medikament. Es wird über Grenzen von Bundesstaaten hinweg per Post verschickt und kann zu Hause eingenommen werden. Seit der Supreme Court vor knapp zwei Jahren das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hatte, hat das Medikament an Bedeutung gewonnen. Derzeit können die Parlamente in den einzelnen Bundesstaaten per Gesetz regeln, ob Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sind oder nicht. Dadurch ist ein rechtlicher Fleckerlteppich entstanden.