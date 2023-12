Minister rät: Keine Feiern in geschlossenen Räumen

Auch in Deutschland deuten Abwasser-Analysen auf eine aktuell sich aufbauende große Corona-Welle hin. Mit Blick auf die geringe Zahl an Auffrischungsimpfungen mit dem angepassten Covid-19-Vakzin warnt nun Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor Ansteckungen während der Weihnachtsfeiertage und appelliert: keine Feiern in geschlossenen Räumen und mehr Homeoffice! Damit sorgt er für großen Wirbel.