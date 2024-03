Schwarzenegger wurde Herzschrittmacher eingesetzt

Er erklärte: „Das war schon seit ein paar Jahren so, also blieb ich mit meinem Ärzteteam in Kontakt und kam mindestens einmal im Jahr persönlich vorbei, um mich einer vollständigen Untersuchung zu unterziehen und zu sehen, wie es meinem Herzen ging.“ Der 76-Jährige hatte bereits drei Operationen am offenen Herzen.