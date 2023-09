Arnie schockt mit neuen Details zu Herz-OP

Freunde feuerten Schwarzenegger an

Schwarzenegger enthüllt, dass er die Nachricht vom „Desaster“ erst einmal verdauen musste: „Man sammelt sich, schaltet einen Gang hoch und fragt: ‚Was muss ich tun, um aus dem Krankenhaus entlassen zu werden?‘“ Die Antwort der Ärzte war: so schnell wie möglich wieder allein gehen. Arnie: „Ich musste meine Lunge trainieren, um zu verhindern, dass ich an einer Lungenentzündung sterbe.“