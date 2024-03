Salzburg-Stichwahlen: Erste Überraschung perfekt

Bei nass-kaltem Wetter haben am Sonntag in 14 der 119 Salzburger Gemeinden die Bürgermeisterstichwahlen begonnen. Besondere Spannung verspricht das Duell in der Landeshauptstadt, wo SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger auf KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl trifft. In einer Gemeinde liegt das Ergebnis bereits vor und brachte eine Überraschung. Der krone.at-Liveticker führt Sie durch den spannenden Wahltag.