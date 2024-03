So feierte neuer SPÖ-Stadtchef seinen Wahl-Sieg

Die SPÖ jubelte, aber auch die KPÖ Plus! Denn einen klassischen Wahl-Verlierer gab es Sonntagabend in Salzburg nicht. Sowohl der neue Stadt-Chef Bernhard Auinger als auch Kay-Michael Dankl feierten bestens gelaunt. Das lag vermutlich auch an der einen oder anderen äußerst herzlichen Umarmung.