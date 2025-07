Keime im Scheiflinger Wasser: Ursache gefunden

Drei Minuten abkochen bei 100 Grad Celsius

Daran hat sich auch über das Wochenende, an dem die umgehend entnommenen 19 Wasserproben in einem Hygieneinstitut in Salzburg analysiert wurden, nichts geändert, die dringende Abkoch-Empfehlung bleibt aufrecht. „Die Siedetemperatur (100 °C) muss dabei für mindestens drei Minuten gehalten werden!“, macht die Gemeinde in einem aktuellen Rundschreiben deutlich.