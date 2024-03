Trotz Niederlage: Applaus von steirischer KPÖ

Sie unterstützte den KPÖPlus-Mann Kay Dankl bei Hausbesuchen in Salzburg und fuhr am Sonntag auch zum Daumenhalten in die Mozartstadt. Obwohl SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger schließlich die Nase vorn hatte, freut sie sich: „Vom Einzelkämpfer im Gemeinderat zum Vizebürgermeister, das ist ein sensationeller Erfolg.“