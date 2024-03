„Ein Haus der Musik, in dem alle willkommen sind“

Die Würde muss bleiben

Angesprochen auf die hohen Wellen, die Compliance-Vorwürfe gegen den freigestellten Intendanten Dietmar Kerschbaum in den vergangenen Tagen geschlagen hatten, sagte Bures: „Das Brucknerhaus hat nichts an Würde und an Glanz verloren. Die Linzerinnen und Linzer können stolz darauf sein!“