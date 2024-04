Weinbauern kommen mit „dunkelblauem Auge“ davon

Wer an Wein denkt, hat wohl eher das Burgenland, die Steiermark oder Niederösterreich im Sinn. In diesen Bundesländern brannten zuletzt in Dutzenden Weingärten sogenannte Frostfeuer, um die Reben vor dem Frost zu schützen. Doch auch in Oberösterreich hat die Kälte der vergangenen Woche den Winzern schlaflose Nächte bereitet. Knapp 40 Winzer bauen hierzulande auf mehr als 100 Hektar Rebfläche Wein an.