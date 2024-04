Stadtplatz wird zur großen Bühne der EM-Stars

In 45 Tagen wird die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland angepfiffen. „Für dieses Großereignis haben wir das größte bisher veranstaltete Public Viewing in der Geschichte der Stadt und das größte in Oberösterreich geplant“, ist beim Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) die Vorfreude auf die 31-tägige Mega-Veranstaltung groß.