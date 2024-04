2,04 Promille! Ausflug endete für E-Biker im UKH

Ein 57-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 21.15 Uhr mit seinem Elektrofahrrad im Paschinger Ortsteil Langholzfeld. Dabei kam er ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und verletzte sich am linken Knie. Aufgrund der offensichtlichen Alkoholisierung wurde beim 57-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land ein Alkomattest durchgeführt, welcher positiv verlief.



Ins UKH Linz gebracht

Er wurde anschließend vom Roten Kreuz in das UKH Linz verbracht und über die Anzeigeerstattung in Kenntnis gesetzt.