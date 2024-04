Polizisten aus zwei Ländern jagten Alko-Lenker

Über die Polizei Rohrbach wurde am Sonntag, kurz nach 20.30 Uhr mitgeteilt, dass in Wührhügel, unmittelbar nach Grenze in Deutschland, ein Telefonmast, der aktuell nicht in Betrieb ist, umgefahren wurde und der Unfallverursacher davongefahren sei, berichtet die bayrische Polizei. An der Unfallstelle konnte ein österreichisches Kennzeichen von einem Pkw Citroen aufgefunden werden und daher führten die österreichischen Polizeibeamten eine Nachschau an der Halteranschrift durch.



Erheblich alkoholisiert

Es konnte hier festgestellt werden, dass ein 63-jährige Fahrzeuglenker eines Pkw Citroen erheblich alkoholisiert gegen 19.30 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Straße abkam und gegen den Telefonmasten fuhr. Anschließend entfernte sich der 63-Jährige mit seinem Pkw von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Polizei Hauzenberg ermittelt nun gegen den Unfallverursacher wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohol und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.