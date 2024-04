Maibaum mit Zillen über die Salzach gestohlen

Grillfest als Belohnung

Und auch diesmal wurde der schnellere Weg über die Salzach gewählt. Acht Floriani in vier Zillen brachten den 25,3 Meter langen Baum unversehrt nach Bayern. „Der Transport muss sehr gut abgestimmt sein, jeder muss genau richtig rudern. Außerdem malen die Bayern ihren Maibaum an, da mussten wir darauf achten, dass wir das nicht beschädigen. Es hat aber alles geklappt“, freut sich Weyand. Am Nachmittag stand der Baum, wurde mit den deutschen Freunden gefeiert. Als Belohnung bekommen die Innviertler ein Grillfest.