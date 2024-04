„Ich will meine Bekanntheit sinnvoll nutzen“

52-jähriges Model mit einer Mission

Jene Dame, die vor zwei Jahren bei „Germanys Next Topmodel“ in der Kategorie „Best Ager“ mit Platz drei aufhorchen ließ und jetzt ein starkes Zeichen setzt. Gemeinsam geht die gebürtige Linzerin 1600 Kilometer nach Paris. Wo am 24. Juni die Haute Couture Show stattfindet. „Ich hab in den 90er-Jahren schon gemodelt, für mich war es aber irgendwann ziemlich sinnentleert. Danach war ich viele Jahre in einem ganz anderen Bereich tätig. Bis mich 2022 die Lust am Modeln wieder gepackt hat. Heute möchte ich die Leute vor allem inspirieren. Ich hab für Marc Cain eine große Kampagne gemacht, wirklich gut verdient. Aber die Mode ist einer der Bereiche, der die meisten Ressourcen verschwendet“, so die 52-Jährige.