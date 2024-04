Maibaum-Diebe gingen riskanten Schritt zu weit

Baum wurde nicht ausgelöst

„Nach einem Online-Posting ging den Dieben offenbar ,der Reis‘ und sie meldeten sich“, sagt Michael Loimayr, Vize-Obmann, der dann die halbe Nacht damit zubrachte, die Rückgabe zu organisieren. „Wir haben den Baum nicht ausgelöst, der Schaden wurde ersetzt und die Diebe sind zum Bezirksmusikfest in einem Monat eingeladen – da werden wir uns noch etwas für sie überlegen“, so die Musiker-Chefs, die froh sind, dass am 30. April das Maibaumaufstellen in Hartkirchen – ohne Polizei – wie geplant klappt. Bis dahin bleibt der Baum gut versteckt.