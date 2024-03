Wie sich Finanzjongleur Milliardäre angelte

Inszenierung als Schwerstarbeiter

Auch deshalb, weil Benko es bis kurz vor dem Untergang geschafft hat, seine hochkarätigen Investoren wie Klaus Michael Kühne, der mit einem Privatvermögen von rund 40 Milliarden Euro als reichster Deutscher gilt, Fressnapf-Gründer Torsten Toeller oder Robert Peugeot oftmals in Vieraugengesprächen von den nur auf seinen Papieren glänzenden Signa-Zahlen zu überzeugen. „Die Männer halten still, weil sie sich kannten. Logistikmilliardär Kühne etwa lässt bei seinem Benko-Einstieg ruhig schlafen, dass kurz zuvor Autodynast Peugeot investiert hatte. Als Toeller einmal entnervt aussteigen will, hält ihn wiederum der Einstieg von Kühne“, heißt es im „Spiegel“. Benko habe sich gegenüber seinen Investoren „als Schwerstarbeiter inszeniert, der ab vier, fünf Uhr früh am Schreibtisch sitze, bis spät in die Nacht E-Mails, SMS versende, oft am Wochenende, aus dem Urlaub.“