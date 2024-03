„Gegner zu sein – das wird komisch“

„Zum ersten Mal in die andere Kabine zu müssen, von der anderen Seite einzulaufen – das wird sicher besonders. Davor habe ich Respekt.“ 18 Jahre war Tormann Boris Tanic bei den Fivers, am Samstag (19.30) gibt’s mit Schwaz im Handball-Cup-Viertelfinale die große Rückkehr in die Hollgasse – und das Privatduell mit Marin Martinovic. Die beiden 27-Jährigen sind seit Kindheit beste Freunde. Tanic war Trauzeuge bei Marins Hochzeit mit Ana, im Sommer wird’s umgekehrt sein, wenn Boris in Bayern seine Carmen heiratet. „Wir sind ganz eng. Es freut mich sehr, ,Bobo’ endlich wieder bei uns in der Halle zu sehen. Aber als Gegner – das wird komisch“, so Martinovic. „Dass es ein Entscheidungsspiel ist, macht es noch besonderer. Da muss man die Freundschaft kurz einmal beiseite schieben. Nach dem Match können wir ein Bier trinken.“