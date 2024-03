Die Aufsteigerin der Saison kommt aus dem Ländle

Erste Saison, zwei Podestplätze

Für die ÖSV-Damen gab es zwar auch keine Fix-Tickets, dafür stellten sie mit der Oberländerin Leonie Lussnig DIE Aufsteigerin der Saison. Die 18-Jährige hatte sich erst im Sommer 2023 dazu entschieden, von den Alpinen ins Lager der Skicrosser zu wechseln. „Ehrlich gesagt hatte ich nicht einmal damit gerechnet, dass ich in diesem Winter im Europacup an den Start gehen darf“, sagt die Kästle-Pilotin, die in ihrer Rookie-Saison gleich zweimal auf ein EC-Podium fahren konnte und jetzt noch ein großes Ziel hat: „Mitte April steigt die Junioren-WM in Idre. Da wäre eine Medaille schon richtig cool.“