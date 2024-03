Stegsanierung in Karwoche lässt Wogen hochgehen

Die geplante Sanierung des Ennsstegs in Steyr treibt vielen Lokalbesitzern in der Innenstadt wieder die Zornesröte ins Gesicht. Sie ärgern sich darüber, dass die Arbeiten ausgerechnet in der kommenden Karwoche stattfinden müssen. Durch die Baustelle könnten viele Leute einen Bogen um die Innenstadt machen.