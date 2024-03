Jan (3) hat Gendefekt: „Wettlauf gegen die Zeit“

Nach Diagnose stand alles auf dem Kopf

Nach der Diagnose, die alles auf den Kopf stellte, informierten sich die Eltern im Internet: „So bin ich dann auf Instagram auf die Seite von Matteo gestoßen und hab’ gesehen, dass wir nicht alleine sind.“ Denn den heute Fünfjährigen hat das gleiche Schicksal wie Jan getroffen. Seine Eltern, die Forscher David und Caroline C., machten nach der Diagnose in den sozialen Medien auf den Gendefekt aufmerksam und wandten sich auch in einem Gespräch mit der „Krone“ an die Öffentlichkeit. Nach diesem Bericht trat eine weitere betroffene Familie mit den beiden in Kontakt.