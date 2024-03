Wien: Bub (8) von 17-Jährigem ins Gebüsch gezogen

Was dem Angeklagten vorgeworfen wird, ist der Albtraum aller Eltern. Am 9. Mai 2023 zog er im Vogelweidpark im 15. Wiener Gemeindebezirk am helllichten Tag einen Achtjährigen ins Gebüsch und betatschte ihn. Er versuchte, dem Buben die Jogginghose herunterzuziehen, und wollte sexuelle Handlungen an ihm vornehmen. Durch einen beherzten Schlag in den Bauch des Täters konnte sich das Kind befreien, lief weinend zu seiner Mama, die im Park bereits auf der Suche nach ihrem Sohn war: „Er hat mir wehgetan“, schluchzte der Bub.