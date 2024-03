„Kopf im Beton“: ÖVP empört Grüne beim Bodenschutz

„Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann haben wir in 200 Jahren in Österreich keinen einzigen fruchtbaren Acker mehr, dann haben wir dieses Land zubetoniert und dann werden wir nicht mehr wissen, wie wir auf einem Parkplatz eine Kartoffel anbauen oder vom Boden abbeißen können. Ich bin der festen Überzeugung, man kann dieses Problem nicht wegignorieren. Wir stecken eben nicht den Kopf in den Beton, sondern arbeiten an den Lösungen“, so Gewessler auf Ö1.