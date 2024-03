Teuerung und Migration: Landtag im Europa-Fieber

Wie gelingt ein sicheres und leistbares Leben? Dieser Frage widmeten sich die politischen Vertreter am Donnerstag. Und die Ansichten dazu sind, wie gewohnt, äußerst unterschiedlich. Während es für FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer lediglich die richtigen Politiker braucht, „die die Interessen des eigenen Landes vertreten“, zweifelt SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser daran, dass „es so einfache Lösungen gibt, wie vorgegaugelt wird“. Was laut ÖVP-Abgeordneten Herbert Gaggl sicher nicht zu einem sicheren Leben führt, ist „Panikmache, Spaltung der Gesellschaft oder Gewalt in der Sprache“, wie er es den Freiheitlichen vorwirft. Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer thematisierte unterdessen die hohe Inflationsrate in Österreich – auch im EU-Vergleich. „Gibt es Gegenmaßnahmen der Bundesregierung gegen die Teuerung?“, fragt er sich und gibt sich sogleich selbst die Antwort: „Nein – und wenn, dann nur Kleinigkeiten!“