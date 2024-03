Westliche Soldaten in Ukraine „offenes Geheimnis“

Der polnische Außenminister hat die Anwesenheit westlicher Soldaten in der Ukraine als offenes Geheimnis bezeichnet: „Wie Ihr Kanzler sagte, sind bereits einige Truppen aus großen Ländern in der Ukraine“, so Radoslaw Sikorski in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Im Polnischen haben wir den Begriff Tajemenica Polizynela, der ein Geheimnis beschreibt, das jeder kennt.“