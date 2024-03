Auto landete mit voller Wucht in Glasfassade

Ordentlich in die Hose gegangen ist am Dienstagvormittag das Abbiegemanöver eines Pkw-Lenkers in Götzis (Vorarlberg): Der Mann hatte ein entgegenkommendes Auto übersehen – erst kollidierten die beiden Fahrzeuge, dann krachte sein Wagen auch noch in die Glasfassade eines Handwerkbetriebes.