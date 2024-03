Die im Dunkeln sieht man nicht

Nun haben sich die Gläubiger aber nicht für die Konkurs-Version bei Signa, sondern für eine „milde“ Sanierung ausgesprochen. Fünf Jahre Zeit soll man dafür zur Verfügung haben, fünf Jahre! Ja, da kann sich viel tun in der Immobilienwirtschaft. Vergessen wir nicht: Es geht um die größte Pleite, die es je in Österreich gegeben hat – und der Auslöser des Ganzen kann fröhlich pfeifend über die Kärntner Straße gehen, so als käme er gerade gut erholt aus dem Pleite-Wald.