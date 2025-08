Russlands Klagelied

Russlands Außenminister Lawrow, der ein halbes Diplomatenleben in New York verbracht hat, klagt, dass Russland erstmals in seiner Geschichte allein gegen den gesamten Westen kämpft. Im Gegensatz zu den beiden Weltkriegen, ergänzt Putins Außenminister, habe Russland heute keine Verbündete im Westen (Meint er Hitler 1940 oder Churchill 1941 oder beide? Egal, einfach alle.)

Wenn man alle gegen sich hat, würde man sich normalerweise fragen, ob man selbst alles richtig gemacht hat. Nicht so Russland. Die „Russkij Mir“ (Russische Welt) ist einfach makellos.

Misstrauen gegen alles Westliche prägt das Putin-Regime. Es wittert hinter jedem Eck Verschwörung und Verrat, Aggression gegen Russland.

Das ist nicht ungefährlich. Wer so denkt, verrennt sich letztlich in seine Wahn-Welt und mit dem kann man dann auch schwer reden. Das betrifft ganz unmittelbar die Ukraine. Die Feindschaft aus Moskau rührt auch daher, dass die Ukrainer westlich leben wollen. Das demokratische System ist eine gefährliche Konkurrenz. Deshalb soll die Führung in Kiew „entnazifiziert“ werden, deshalb wird der Westen heute in Russland tagein, tagaus verteufelt.

Man kann sich ein Feindbild regelrecht aufbauen. NATO-Europa muss als Kriegsmonster herhalten, obwohl es nach dem (ersten) Kalten Krieg in der berühmten „Friedensdividende“ schier bis zur Kriegsunfähigkeit abgerüstet hat.