Signa-Sanierung: Vernünftig oder Bauchweh-Lösung?

Ziemlich überraschend haben sich die Gläubiger bei der Tagsatzung am Handelsgericht am Montag für den vorgelegten Sanierungsplan ausgesprochen. Im Vorfeld hat sich Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur und somit oberster Interessenvertreter der Republik, gegen die Treuhand-Lösung ausgesprochen. Er begründete dies damit, dass für einen langsamen Verkauf die notwendige Liquidität „derzeit nicht in Sicht“ sei.